Армения еще в 2007 году признала Карабах частью Азербайджана - Пашинян

Международное сообщество, в том числе, Армения признают Карабах частью Азербайджана, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Несмотря на то, что Армения наложила вето, Лиссабонский саммит ОБСЕ 1996 года зафиксировал, что проблема Нагорного Карабаха должна быть решена в рамках территориальной целостности Азербайджана. Позиции всех стран известны также резолюциями СБ ООН 1993 года. Армения также признала, что Нагорный Карабах - это часть Азербайджана. В 2007 году признала. Сколько можно не констатировать это? Вопрос в том, хотим мы или не хотим видеть это? Может, все наши проблемы исходят из того, что мы не видим этого", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.
На замечание журналиста, что, по утверждению Баку, Армения, ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, признает Карабах частью Азербайджана, Пашинян ответил: "Алма-Атинская декларация является частью нашего законодательства. Она ратифицирована Верховным советом Армении в феврале 1992 года. Если я скажу, что не принимаю Алма-Атинскую декларацию, то получится, что не признаю законодательство Армении".
Премьер Армении заявил, что нет такой страны, которая не признает Карабах частью Азербайджана, и "не надо питать иллюзий".
"В этой ситуации, (...) мы не должны и не сможем одни бороться против всего мира. Мы должны встать лицом к лицу с тем, что мы сделали сами, в результате иметь понятную, реализуемую программу, как мы решаем проблему. Сколько бы ни было больно и трудно, мы должны столкнуться с этой реальностью", - подчеркнул Пашинян.
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