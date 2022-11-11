Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.11 $/bbl +/- WTI 86.47 +0.64 Brent 93.67 +1.02

Карабах 11.11.2022 23:28

Армения еще в 2007 году признала Карабах частью Азербайджана - Пашинян

Международное сообщество, в том числе, Армения признают Карабах частью Азербайджана, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Несмотря на то, что Армения наложила вето, Лиссабонский саммит ОБСЕ 1996 года зафиксировал, что проблема Нагорного Карабаха должна быть решена в рамках территориальной целостности Азербайджана. Позиции всех стран известны также резолюциями СБ ООН 1993 года. Армения также признала, что Нагорный Карабах - это часть Азербайджана. В 2007 году признала. Сколько можно не констатировать это? Вопрос в том, хотим мы или не хотим видеть это? Может, все наши проблемы исходят из того, что мы не видим этого", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

На замечание журналиста, что, по утверждению Баку, Армения, ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, признает Карабах частью Азербайджана, Пашинян ответил: "Алма-Атинская декларация является частью нашего законодательства. Она ратифицирована Верховным советом Армении в феврале 1992 года. Если я скажу, что не принимаю Алма-Атинскую декларацию, то получится, что не признаю законодательство Армении".

Премьер Армении заявил, что нет такой страны, которая не признает Карабах частью Азербайджана, и "не надо питать иллюзий".

"В этой ситуации, (...) мы не должны и не сможем одни бороться против всего мира. Мы должны встать лицом к лицу с тем, что мы сделали сами, в результате иметь понятную, реализуемую программу, как мы решаем проблему. Сколько бы ни было больно и трудно, мы должны столкнуться с этой реальностью", - подчеркнул Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАШИНЯН, КАРАБАХ, СТАТУС


Похожие новости


Власти Армении, приняв «Мадридские принципы», признали Карабах частью Азербайджана - Пашинян Отказ от трехстороннего заявления по Карабаху приведет к катастрофе - Пашинян Пашинян вспомнил про Минскую группу ОБСЕ Пашинян рассказал о войне в Карабахе Пашинян подтвердил, что его супруга во время войны в Карабахе находилась в командном пункте Вокруг трехстороннего заявления по Карабаху ведется активная дипломатическая работа - Пашинян

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az