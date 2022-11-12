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Дальнее зарубежье 12.11.2022 10:00

Китайская ракета-носитель вывела на орбиту метеорологический спутник

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6A" вывела на околоземную орбиту метеорологический спутник "Юньхай-3", сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси на севере Китая, в 06:52 по пекинскому времени (в 02:52 по бакинскому времени).

По данным корпорации, спутник будет использоваться для наблюдения за атмосферой и морской средой, мониторинга околоземного пространства, предупреждения природных бедствий, а также для проведения научных экспериментов.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС


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