В ООН назвали конструктивными переговоры с РФ о продлении черноморской зерновой инициативы

В ООН назвали прошедшие с Москвой переговоры о продлении "зерновой сделки" конструктивными.

"Стороны продолжают участвовать в реализации черноморской зерновой инициативы и провели конструктивное обсуждения по вопросу о ее продолжении", - говорится в распространенном заявлении ООН по итогам встречи в Женеве заместителя генсекретаря ООН Мартина Гриффитса и генерального директора Конференции ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспен с делегацией РФ под руководством замминистра иностранных дел Сергея Вершинина.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал всех участников инициативы - Россию, Турцию и Украину - приложить усилия к ее продлению, а также к устранению всех оставшихся препятствий, которые мешают экспорту российских удобрений и продовольствия.