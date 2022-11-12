Министры обороны ЕС обсудят на следующей неделе ход подготовки сил быстрого развертывания

В ЕС работают над возможными оперативными сценариями для создаваемых общих сил быстрого развертывания, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Разработка двух сценариев развертывания уже завершена, и они переданы государствам-членам", - сообщил в пятницу собеседник представителей СМИ, знакомя их на условии анонимности с повесткой предстоящего 15 ноября в Брюсселе заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

Он сообщил, что главы оборонных ведомств обменяются мнениями о ходе подготовки специальных сил ЕС, которые предусмотрены "Стратегическим компасом укрепления безопасности и обороны ЕС до 2030 года", принятым в марте текущего года. Согласно стратегии, в Евросоюзе должен быть создан "мощный потенциал быстрого развертывания ЕС численностью до 5 тыс. военнослужащих для различных типов кризисов".

Первый из уже подготовленных сценариев предусматривает "начальную фазу операции по стабилизации обстановки" в кризисной ситуации, а второй - "операции по спасению и эвакуации европейских граждан". Функционер ЕС уточнил, что эти документы еще находятся в стадии изучения.

"В дальнейшем будут еще и другие сценарии - в начале следующего года", - добавил источник.

По его словам, чтобы силы быстрого развертывания ЕС были полностью готовы к 2025 году, необходимо также проводить учения на местности.

"Первый раз такие учения будут проведены на европейском уровне под командованием Управления военного планирования. Мы намерены организовать первые учения под испанским председательством (Совета ЕС - ИФ) во второй половине 2023 года", - отметил европейский чиновник.