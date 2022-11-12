Грузовой корабль «Тяньчжоу-5» состыковался с орбитальной станцией Китая

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" с припасами и оборудованием на борту благополучно пристыковался к базовому модулю "Тяньхэ" Национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", сообщило в субботу Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).
Стыковка корабля со станцией состоялась в 12:10 по Пекинскому времени (в 08:10 по бакинскому времени).
По данным управления, миссия "Тяньчжоу-5" установила рекорд по скорости достижения космической станции среди всех грузовых кораблей в истории космонавтики - от момента запуска до стыковки с орбитальной лабораторией прошло 2 часа и 7 минут.
Запуск "грузовика" был осуществлён с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань, в 10:03 по Пекинскому времени (в 06:03 по бакинскому времени).
Всего на станцию было доставлено около 5 тонн полезной нагрузки: научные эксперименты, различные герметизированные грузы, топливо, а также припасы и средства гигиены для будущего экипажа миссии "Шэньчжоу-15", который прибудет на "Тяньгун" в конце этого года и проведёт на ней шесть месяцев.
В настоящий момент "Тяньгун" находится на этапе строительства, после его завершения начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории.
Станция состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости.
В данный момент на станции работает экипаж миссии корабля "Шэньчжоу-14", прибывший на нее в июне этого года. В его состав входят Чэнь Дун (командир корабля), Лю Ян, первая женщина-тайконавт в истории пилотируемой космонавтики Китая, и Цай Цзючжэ, для которого этот полет стал первым в карьере.
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