Количество случаев COVID-19 в мире превысило 634,7 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 634 млн 740 тыс. 297, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 609 тыс. 313 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 97 млн 990 тыс. 681 и 1 млн 74 тыс. 524.
Индия - 44 млн 665 тыс. 643 и 530 тыс. 528.
Франция - 37 млн 288 тыс. 432 и 158 тыс. 711 (данные на утро пятницы).
Бразилия - 34 млн 908 тыс. 198 и 688 тыс. 656.
Германия - 36 млн 33 тыс. 94 и 155 тыс. 588.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 848,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 286 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 405, в Бразилии - 3 тыс. 198, в Германии - 1 тыс. 855.
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