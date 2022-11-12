Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.11 $/bbl +/- WTI 86.47 +0.64 Brent 93.67 +1.02

Здравоохранение 12.11.2022 10:20

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 634,7 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 634 млн 740 тыс. 297, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 609 тыс. 313 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 97 млн 990 тыс. 681 и 1 млн 74 тыс. 524.

Индия - 44 млн 665 тыс. 643 и 530 тыс. 528.

Франция - 37 млн 288 тыс. 432 и 158 тыс. 711 (данные на утро пятницы).

Бразилия - 34 млн 908 тыс. 198 и 688 тыс. 656.

Германия - 36 млн 33 тыс. 94 и 155 тыс. 588.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 848,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 286 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 405, в Бразилии - 3 тыс. 198, в Германии - 1 тыс. 855.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число случаев COVID-19 в мире превысило 633,7 млн - университет Хопкинса Количество случаев COVID-19 в мире превысило 633,3 млн Число случаев COVID-19 в мире превысило 632,6 млн Количество случаев COVID-19 в мире превысило 632,4 млн Число случаев COVID-19 в мире превысило 632 млн - университет Хопкинса Число случаев COVID-19 в мире превысило 631,8 млн - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az