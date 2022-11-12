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СНГ 12.11.2022 13:00

В Беларусь из Китая доставили два миллиона доз вакцины от COVID-19

Два миллиона доз вакцины от коронавируса прибыли в ночь с пятницы на субботу из Китая в Минск, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

"В эти минуты в Национальный аэропорт "Минск" прибыл белорусский самолёт авиакомпании "ТрансАвиаЭкпорт", который привёз в страну гуманитарный груз - 2 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell)", - говорится в сообщении ведомства.

После получения вакцины были направлены на склад РУП "Белфармация" - для дальнейшей передачи регионам.

Ранее, 9 ноября, посольство Беларуси при участии посла в Китае Юрия Сенько приняло груз гуманитарной помощи от правительства КНР. Груз включает 2 млн доз вакцины Vero Cell и 2 млн одноразовых шприцев.

Договоренность о передаче белорусской стороне 2 млн доз вакцины была достигнута в ходе встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина в Самарканде в рамках мероприятий заседания Совета глав государств - членов ШОС.

Всего в 2021-2022 годах, с учетом этой партии, Китай передал Беларуси в качестве гуманитарной помощи около 5 млн доз вакцины, еще более 4,6 млн доз белорусская сторона закупила самостоятельно. За период с апреля 2020 года по настоящее время КНР была оказана безвозмездная помощь в размере, эквивалентном $25 млн. В Беларусь были поставлены - средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечебное и диагностическое оборудование.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, КИТАЙ, COVID-19, ВАКЦИНА

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