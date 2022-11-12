КТК успешно заменил танк плавучести на причальном устройстве №1

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) завершил замену танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве N1 (ВПУ-1) и приступил к отгрузкам нефти с него, сообщил в субботу журналистам генеральный директор консорциума Николай Горбань.
"Сегодня в полном объеме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале нашего предприятия. Выполнен весь объем работ, ВПУ передано в эксплуатацию, и в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера" - сказал он.
К замене танка плавучести на ВПУ-1 консорциум приступил 28 октября. По словам Горбаня, работы заняли продолжительное время в связи с наступлением периода неблагоприятных погодных условий.
"На сегодняшний день подрядчик (ООО "Альянс" - ИФ) переходит к выполнению подготовительных работ по ВПУ-2 на морском терминале. Прогнозировать сроки работ я думаю довольно сложно, в связи с тем, что погодные условия здесь нам будут диктовать определенные параметры", - отметил глава консорциума.
КТК приостановил эксплуатацию ВПУ-1 и ВПУ-2 22 августа из-за повреждений танков плавучести. Единственный действовавший агрегат морского терминала КТК - ВПУ-3, как сообщалось, способен обеспечить погрузку до 3,5 млн тонн нефти в месяц.
Нефтепровод КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ при шторме в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).
Велиев обсудил с военным атташе США перспективы военного сотрудничества Баку и Вашингтона
Армения еще в 2007 году признала Карабах частью Азербайджана - Пашинян
Грузино-польское СП к концу года начнет выпускать в Грузии военные беспилотники
В Китае за сутки выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19
В России за сутки COVID-19 заболели 5,5 тыс. человек
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Власти Беларуси решили открыть генконсульство России в Гродно
Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара послом Турции в Израиле
В Беларусь из Китая доставили два миллиона доз вакцины от COVID-19
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
3% скидка для предпринимателей от AccessBank!
При поддержке Kapital Bank состоится Ежегодный саммит инноваций
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают