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Регион 12.11.2022 13:20

Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара послом Турции в Израиле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара турецким послом в Израиле, документ опубликован в правительственном вестнике.

«Член Консультативного совета по внешней политике Шакир Озкан Торунлар назначен послом Турции в Израиле», - говорится в указе, выдержки из которого приводит «Анадолу».

Издание отмечает, что этот дипломат ранее возглавлял турецкое посольство в Нью-Дели (2017-2021 гг) и генеральное консульство Турции в Иерусалиме (2010-2014 гг).

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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