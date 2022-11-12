Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара послом Турции в Израиле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара турецким послом в Израиле, документ опубликован в правительственном вестнике. «Член Консультативного совета по внешней политике Шакир Озкан Торунлар назначен послом Турции в Израиле», - говорится в указе, выдержки из которого приводит «Анадолу». Издание отмечает, что этот дипломат ранее возглавлял турецкое посольство в Нью-Дели (2017-2021 гг) и генеральное консульство Турции в Иерусалиме (2010-2014 гг).

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