В России за сутки COVID-19 заболели 5,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5,5 тыс. случаев, скончались 62 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"В РФ выявлено 5 514 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 188 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 32 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 4 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 тыс. 554 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончались 62 человека, накануне сообщалось о 67 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 717 человек, или на 8% меньше в сравнении с 11 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 494 тыс. 628 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 тыс. 958 умерших и 20 млн 897 тыс. 855 выздоровевших.