В России за сутки COVID-19 заболели 5,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5,5 тыс. случаев, скончались 62 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"В РФ выявлено 5 514 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 188 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,8%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 32 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 4 субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 тыс. 554 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.
За минувшие сутки скончались 62 человека, накануне сообщалось о 67 умерших.
"Выздоровели за сутки 5 717 человек, или на 8% меньше в сравнении с 11 ноября", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 494 тыс. 628 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 тыс. 958 умерших и 20 млн 897 тыс. 855 выздоровевших.
Велиев обсудил с военным атташе США перспективы военного сотрудничества Баку и Вашингтона
Армения еще в 2007 году признала Карабах частью Азербайджана - Пашинян
Грузино-польское СП к концу года начнет выпускать в Грузии военные беспилотники
Алиев утвердил состав попечительского совета АИКГФ
В Азербайджане сбор урожая риса в 2022г уже превысил показатель за 2021г
КТК успешно заменил танк плавучести на причальном устройстве №1
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Власти Беларуси решили открыть генконсульство России в Гродно
Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара послом Турции в Израиле
В Беларусь из Китая доставили два миллиона доз вакцины от COVID-19
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
3% скидка для предпринимателей от AccessBank!
При поддержке Kapital Bank состоится Ежегодный саммит инноваций
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают