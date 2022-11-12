Власти Беларуси решили открыть генконсульство России в Гродно

Совет министров Беларуси принял постановление открыть в Гродно генконсульство РФ, соответствующий документ опубликован в субботу на национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, принято предложение МИД о заключении путем обмена нотами соглашения между правительствами Беларуси и России об учреждении генерального консульства РФ в Гродно.

В Беларуси сейчас работают посольство РФ в Минске и генконсульство в Бресте. Генконсульство в Гродно может быть открыто до конца года.