В Китае за сутки выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19

Медицинские службы КНР зарегистрировали за сутки наибольшее с конца апреля количество случаев COVID-19 - 11 тыс. 950, сообщает в субботу Channel News Asia.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, из них 1 тыс. 504 случаев сопровождались симптомами болезни, а 10 тыс. 446 были бессимптомными. При этом накануне медики диагностировали 10 тыс. 729 случаев коронавируса, в том числе 1 тыс. 209 с симптомами.

На Гуанчжоу (провинция Гуандун) с населением 19 млн человек пришлись 3 тыс. 180 случаев, причем накануне их насчитали 2 тыс. 583. Власти потребовали от жителей ряда городских районов не покидать дома и сдавать анализы на вирус. В большей части Гуанчжоу закрыли школы, приостановили движение автобусного транспорта и метрополитена. Также власти отменили авиарейсы из Гуанчжоу в Пекин и другие крупные города Китая.

В Пекине количество случаев со симптомами составило 68, а бессимптомных - 48. Городская администрация потребовала сдавать анализы в ряде районов Пекина.

Однако правительство КНР пошло на ослабление ограничительных мер. В частности, оно сократило срок карантина для прибывающих из-за рубежа лиц - с 10 до восьми дней, первые пять из которых надо провести в специализированном учреждении. Также власти теперь будут отслеживать лишь непосредственные контакты носителей вируса с окружением.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 270,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом и более 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

Строгие меры властей оказали негативное воздействие на экономические показатели страны и промышленное производство, а также затруднили повседневную жизнь населения КНР, отмечает Channel News Asia.