Велиев обсудил с военным атташе США перспективы военного сотрудничества Баку и Вашингтона

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев обсудил на встрече с военным атташе США в Азербайджане полковником Кайлом Мэтью Коуном в субботу перспективы военного сотрудничества Баку и Вашингтона. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес», - говорится в сообщении военного ведомства.

Р.Керимов