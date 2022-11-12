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Регион 12.11.2022 17:05

Эрдоган выступил против ограничения сроков действия «зерновой сделки»

Сроки действия "зерновой сделки" нельзя ограничивать какими-либо сроками, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я думаю, было бы неверным устанавливать здесь ограничения по времени. Мы говорили России и Украине, что чем дольше будет действовать сделка, тем лучше она будет", - приводит в субботу агентство "Анадолу" слова президента Турции.

Эрдоган назвал наиболее важной задачей для Анкары сейчас обеспечить работу "зернового коридора" и действовать в качестве посредника между РФ и Украиной для достижения мира. При этом он приветствовал решение президента России Владимира Путина бесплатно поставлять зерно бедным странам Африки.

В начале ноября Эрдоган выразил солидарность с Путиным в вопросе безвозмездных поставок зерна нуждающимся странам Африки в рамках "черноморской инициативы".

Ранее на этой неделе ООН назвала конструктивными переговоры с Москвой о продлении "зерновой сделки". Такие заявления прозвучали после встречи в Женеве заместителя генсека ООН Мартина Гриффитса и гендиректора конференции ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспен с делегацией РФ во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕРНО


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