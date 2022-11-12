Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.11 $/bbl +/- WTI 86.47 +0.64 Brent 93.67 +1.02

СНГ 12.11.2022 18:00

Россия на переговорах с ООН отметила важность свободных поставок своих удобрений и зерна на мировые рынки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители ООН обсудили на переговорах в Женеве вопросы реализации "зерновой сделки", сообщил в субботу МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта, являющихся составными частями одного "пакета" мер по обеспечению глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

"Подтверждалось, что только обеспечение беспрепятственного доступа российского продовольствия и удобрений на мировые рынки позволит добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай", - отметили на Смоленской площади.

Согласно сообщению, "гуманитарные задачи оказания помощи нуждающимся странам и снижения угрозы голода не должны политизироваться и становиться предметом односторонних санкций".

11 ноября в Женеве состоялся очередной раунд консультаций Вершинина с подключением заинтересованных российских ведомств и компаний с делегацией ООН с участием генерального секретаря комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребекки Гринспен и заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ООН, ЗЕРНО


Похожие новости


Генсек ООН приветствует возобновление участия РФ в «зерновой сделке» В ООН позитивно оценили переговоры ее представителей в Москве по зерновой инициативе Замгенсека ООН Гриффитс и генсекретарь ЮНКТАД Гринспан рассчитывают в октябре провести переговоры в РФ Россия выступает за расширение СБ ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки - Лавров Гутерриш обсудил с Путиным вывоз зерна из Украины и экспорт продовольствия из России СБ ООН выступает за скорейшую деэскалацию между Баку и Ереваном - Небензя

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az