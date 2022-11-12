Шольц обвинил Иран в поставках беспилотников РФ и подавлении внутренних протестов, предупредил о санкциях ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу объявил, что ЕС введет новые санкции против Ирана, в том числе, из-за поставок беспилотников России, сообщило агентство Assosicated Press (AP).
Шольц заявил, что санкции также станут ответом на подавление властями Ирана акций протеста. По его словам, акции протеста и меры властей против них привели к гибели свыше 300 человек, аресту 14 тыс. Канцлер напомнил, что в ФРГ проживают сотни тысяч человек с иранскими корнями, которые беспокоятся за родственников, оставшихся на родине.
Канцлер отверг обвинения главы иранского МИД Хоссейна Амира Абдоллахияна в том, что Берлин вмешивается во внутренние дела Ирана, указав, что в сложившихся обстоятельствах правительство ФРГ не могло остаться безучастным.
AP уточнило, что главы МИД стран ЕС, как ожидается, согласуют ограничительные меры в отношении Ирана 14 ноября.
В Иране в сентябре вспыхнули акции протеста после смерти молодой женщины Махси Амини, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной ее смерти стал сердечный приступ, семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.
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