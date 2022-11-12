В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 18,2%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 52 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 688, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 44 случая. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 18,2%.
За сутки умерли двое больных COVID-19 - столько же, сколько и накануне.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 961 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 813 тыс. 528 человек (+24 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 199 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 745 тестов на коронавирус против 2 тыс. 5 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 343 тыс. 7 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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