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Дальнее зарубежье 12.11.2022 19:30

Байден заявил премьеру Камбоджи, что обеспокоен активностью Китая на местной военной базе «Реам»

Президент США Джо Байден заявил на встрече с премьером Камбоджи Хун Сеном о своей обеспокоенности в связи с действиями военных КНР на камбоджийской военно-морской базе "Реам".

"Президент выразил тревогу в отношении ситуации на военно-морской базе "Реам" и подчеркнул важность соблюдения полной транспарентности со стороны военных КНР на этой базе", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Кроме того, стороны обсудили партнерство США и стран АСЕАН, обстановку в Мьянме. Байден также приветствовал позицию Камбоджи по ситуации вокруг Украины и председательство в АСЕАН в этом году.

Летом 2019 года американские СМИ сообщали, что КНР и Камбоджа заключили секретное соглашение, предоставляющее Китаю эксклюзивные права на использование базы "Реам". Однако власти Камбоджи отрицали наличие подобных договоренностей. Премьер Камбоджи Хун Сен также опровергал информацию, что базой ВМС "Реам" в Сиамском заливе может пользоваться только Китай.

Однако в 2021 году США обвиняли Камбоджу в сокрытии информации о роли Китая в модернизации базы.

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Тэги: США, КАМБОДЖА, КИТАЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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