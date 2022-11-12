Новак провел совещание по поддержке нефтяной отрасли РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по мерам поддержки нефтяной отрасли в условиях внешнего давления, сообщил сайт правительства.
Необходимость обсуждения данного вопроса связана с возможными последствиями от введения эмбарго на российские энергоносители.
Страны G7 и ЕС 5 декабря планируют ввести запрет на услуги по морской перевозке сырой нефти из России, а с 5 февраля 2023 года - российских нефтепродуктов в случае продажи её выше установленной предельной цены.
"Совместно с Минэнерго России и ЦДУ Координационного центра (при правительстве - ИФ) проведена работа по созданию информационно-аналитических ресурсов. Разработан бизнес-процесс, который описывает развитие четырёх основных направлений: мониторинг нефтяной, газовой, угольной отрасли и рынка нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Координационный центр представил основные оперативные показатели в нефтяной отрасли, в том числе, информацию о доходах федерального бюджета от поставок нефти.
"Реализация данных мероприятий позволит обеспечить эффективное функционирование нефтегазовой отрасли в условиях внешнего давления со стороны недружественных стран", - следует из сообщения сайта правительства.
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