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Цена на нефть

10.11 $/bbl +/- WTI 86.47 +0.64 Brent 93.67 +1.02

ТЭК 12.11.2022 20:15

Новак провел совещание по поддержке нефтяной отрасли РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по мерам поддержки нефтяной отрасли в условиях внешнего давления, сообщил сайт правительства.

Необходимость обсуждения данного вопроса связана с возможными последствиями от введения эмбарго на российские энергоносители.

Страны G7 и ЕС 5 декабря планируют ввести запрет на услуги по морской перевозке сырой нефти из России, а с 5 февраля 2023 года - российских нефтепродуктов в случае продажи её выше установленной предельной цены.

"Совместно с Минэнерго России и ЦДУ Координационного центра (при правительстве - ИФ) проведена работа по созданию информационно-аналитических ресурсов. Разработан бизнес-процесс, который описывает развитие четырёх основных направлений: мониторинг нефтяной, газовой, угольной отрасли и рынка нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Координационный центр представил основные оперативные показатели в нефтяной отрасли, в том числе, информацию о доходах федерального бюджета от поставок нефти.

"Реализация данных мероприятий позволит обеспечить эффективное функционирование нефтегазовой отрасли в условиях внешнего давления со стороны недружественных стран", - следует из сообщения сайта правительства.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, АЛЕКСАНДР НОВАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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