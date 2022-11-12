Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.11 $/bbl +/- WTI 86.47 +0.64 Brent 93.67 +1.02

СНГ 12.11.2022 21:10

Путин и Раиси обсудили наращивание взаимодействия двух стран в политической и торгово-экономической областях

Пресс-служба Кремля сообщила в субботу о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы", - говорится в сообщении.

Путин еще раз выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Ширазе, совершенным 26 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, РАЗГОВОР


Похожие новости


Перевалка зерна через Махачкалинский порт в Иран за 10 месяцев выросла на 25%, до 170 тыс. т МИД: Киев продолжит принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия Лавров и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию на Южном Кавказе и в районе Персидского залива Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление РФ дронов Азербайджан, Россия, Иран и страны Центральной Азии подписали заявление о сотрудничестве в области транзита Россия и Иран завершают работу над договором, выводящим их отношения на стратегический уровень - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az