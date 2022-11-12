Путин и Раиси обсудили наращивание взаимодействия двух стран в политической и торгово-экономической областях

Пресс-служба Кремля сообщила в субботу о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы", - говорится в сообщении.

Путин еще раз выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Ширазе, совершенным 26 октября.