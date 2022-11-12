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Оборона 12.11.2022 21:44

В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций

В vинистерстве обороны Азербайджана в четверг опровергли утверждения Минобороны Армении об обстреле армянских позиций.

«Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 12 ноября с 18:00 до 19:00 подразделения азербайджанской армии якобы вели огонь по подразделениям противоположной стороны, является ложью», - говорится в сообщении военного ведомства.

«Категорически опровергаем распространенную информацию», - заявили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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