В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций

В vинистерстве обороны Азербайджана в четверг опровергли утверждения Минобороны Армении об обстреле армянских позиций. «Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 12 ноября с 18:00 до 19:00 подразделения азербайджанской армии якобы вели огонь по подразделениям противоположной стороны, является ложью», - говорится в сообщении военного ведомства. «Категорически опровергаем распространенную информацию», - заявили в Минобороны Азербайджана. Р.Керимов

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