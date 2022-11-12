Алиев обсудил с Макроном нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора в субботу итоги четырехсторонней встречи в Праге, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

«В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями об итогах проведенной в четырехстороннем формате пражской встречи с участием Азербайджана, Армении, Европейского союза и Франции и вытекающих из нее вопросах», - говорится в сообщении.

Макрон сообщил, что встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках 18-го Саммита организации Франкофонии, который состоится 19 ноября, и «еще раз выразил намерение Франции внести вклад в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».

В свою очередь Алиев отметил важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Президент Азербайджана довел до внимания собеседника, что «заявления, озвученные в последние дни Арменией, противоречат нормализации отношений между двумя странами и мирной повестке дня», говорится в сообщении.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Р.Керимов