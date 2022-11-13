Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.11 $/bbl +/- WTI 86.47 +0.64 Brent 93.67 +1.02

Дальнее зарубежье 13.11.2022 09:00

Axios сообщил о расторжениях контрактов Twitter с подрядчиками

Руководство Twitter в субботу начало сокращать ряды сотрудников, работающих по контракту, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на источники.

Издание поясняет, что в Twitter работают как штатные, так и наемные сотрудники, работающие на третью сторону. В начале ноября компания сократила штат вдвое.

Теперь, по словам собеседников Axios, Twitter сократил неопределенное количество подрядчиков в различных сферах, включая модерацию контента. При этом по крайней мере некоторые сотрудники не были уведомлены о том, что они уволены: вместо этого они обнаружили, что лишились доступа к корпоративным системам Twitter.

27 октября Илон Маск закрыл сделку по покупке сервиса микроблогов. 1 ноября он распустил совет директоров Twitter Inc. и теперь единолично руководит компанией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНТЕРНЕТ, ТВИТТЕР


Похожие новости


Twitter запустил платную подписку для подтвержденных учетных записей Twitter запретит монетизацию контента с отрицанием изменения климата

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az