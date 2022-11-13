Победа в Неваде принесла демократам контроль над Сенатом США

Демократическая партия США по итогам состоявшихся промежуточных выборов сохранит контроль над Сенатом американского Конгресса, прогнозирует телеканал CNN после того, как демократы после подсчета голосов в штате Невада занимают 50 сенатских мест при 49 у республиканцев.

По данным телеканала, в Неваде сенатор-демократ Дж. Кэтрин Кортес-Масто, бывший прокурор и генеральный прокурор штата, на 0,5% опережает своего оппонента - республиканца Адама Лаксальта.

Накануне сообщалось, что в штате Аризона сенатор-демократ Марк Келли на выборах в верхнюю палату Конгресса США одержал победу над своим оппонентом - республиканцем Блейком Мастрсом.

С победой в Аризоне и Неваде демократы практически гарантировали себе контроль над Сенатом, хотя в Джорджии 6 декабря должен состоятся дополнительный тур выборов. Тем не менее, даже если там победит республиканец и места в Сенате распределятся 50 на 50, контроль останется за демократами, поскольку при равенстве мест решающим голосом является голос вице-президента, которым является демократка Камала Харрис.