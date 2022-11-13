Количество случаев COVID-19 в мире превысило 634,9 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 634 млн 983 тыс. 244, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 609 тыс. 692 человека.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 97 млн 995 тыс. 355 и 1 млн 74 тыс. 484.
Индия - 44 млн 665 тыс. 643 и 530 тыс. 528 (данные на утро субботы).
Франция - 37 млн 288 тыс. 432 и 158 тыс. 711 (данные на утро пятницы).
Бразилия - 34 млн 908 тыс. 198 и 688 тыс. 656 (данные на утро субботы).
Германия - 36 млн 33 тыс. 395 и 155 тыс. 588.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 848,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 286 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 405, в Бразилии - 3 тыс. 198, в Германии - 1 тыс. 855. Сведения не изменись с минувшей субботы.
Алиев обсудил с Макроном нормализацию отношений между Баку и Ереваном
В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций
Велиев обсудил с военным атташе США перспективы военного сотрудничества Баку и Вашингтона
Новак провел совещание по поддержке нефтяной отрасли РФ
Турция намерена создать международный газовый хаб, определяющий цены на этот ресурс - Эрдоган
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
США не ждут прорыва в американо-китайских отношениях после встречи Байдена и Си Цзиньпина - СМИ
Руководитель управления таможенной и пограничной службы США ушел в отставку
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
3% скидка для предпринимателей от AccessBank!
При поддержке Kapital Bank состоится Ежегодный саммит инноваций
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают