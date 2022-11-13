Количество случаев COVID-19 в мире превысило 634,9 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 634 млн 983 тыс. 244, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 609 тыс. 692 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 97 млн 995 тыс. 355 и 1 млн 74 тыс. 484.

Индия - 44 млн 665 тыс. 643 и 530 тыс. 528 (данные на утро субботы).

Франция - 37 млн 288 тыс. 432 и 158 тыс. 711 (данные на утро пятницы).

Бразилия - 34 млн 908 тыс. 198 и 688 тыс. 656 (данные на утро субботы).

Германия - 36 млн 33 тыс. 395 и 155 тыс. 588.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 848,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 286 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 405, в Бразилии - 3 тыс. 198, в Германии - 1 тыс. 855. Сведения не изменись с минувшей субботы.