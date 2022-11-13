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Дальнее зарубежье 13.11.2022 11:00

Два самолета столкнулись на авиашоу в США

Два самолета времен Второй мировой войны столкнулись в воздухе и упали в субботу во время авиашоу в Далласе, сообщает Associated Press со ссылкой на федеральных чиновников.

В заявлении Федерального авиационного управления говорится, что Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились около 13:20 по местному времени.

Associated Press отмечает, что на месте падения самолетов возник крупный пожар и много дыма.

Пока нет точной информации о количестве людей, находившихся на борту самолетов во время крушения, а также об их судьбе. В то же время, представитель организаторов шоу Лия Блок сообщила телеканалу ABC, что, по ее данным, на борту бомбардировщика было пять членов экипажа, истребителем управлял один пилот.

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Тэги: США, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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