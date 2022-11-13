Руководитель управления таможенной и пограничной службы США ушел в отставку

Американский президент Джо Байден удовлетворил просьбу начальника управления таможенной и пограничной службы США Криса Магнуса об отставке, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что Байден "высоко оценил" почти сорокалетнюю службу Магнуса на различных постах в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что Магнус сам подал прошение об отставке, в котором заявил, что для него было "привилегией и честью" быть частью администрации.
Вместе с тем, как сообщило Associated Press со ссылкой на свои источники, Магнуса вынудили подать заявление об отставке в связи с тем, что его ведомство не справилось с большим потоком мигрантов.
Как пишет агентство, "отстранение Магнуса является частью более масштабной встряски, которая ожидается в министерстве внутренней безопасности, поскольку оно пытается справиться с мигрантами, прибывающими из более широкого круга стран".
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