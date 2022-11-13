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Спорт 13.11.2022 12:00

Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью

Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра одержал победу над новозеландцем Исраэлем Адесаньей в поединке за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.

Бой в воскресенье утром по бакинскому времени прошел со статусом главного поединка на турнире UFC 281 в Нью-Йорке. Поединок завершился в пятом раунде: Перейра отправил владевшего титулом соперника в нокаут.

В результате Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе. 35-летний бразилец одержал седьмую победу в смешанных единоборствах при одном поражении.

Для 33-летнего Адесаньи, лишившегося чемпионского пояса, это второе поражение при 23 победах.

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Тэги: МИР, СПОРТ


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