Перейра стал новым чемпионом UFC, нокаутировав Адесанью

Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра одержал победу над новозеландцем Исраэлем Адесаньей в поединке за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.
Бой в воскресенье утром по бакинскому времени прошел со статусом главного поединка на турнире UFC 281 в Нью-Йорке. Поединок завершился в пятом раунде: Перейра отправил владевшего титулом соперника в нокаут.
В результате Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе. 35-летний бразилец одержал седьмую победу в смешанных единоборствах при одном поражении.
Для 33-летнего Адесаньи, лишившегося чемпионского пояса, это второе поражение при 23 победах.
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