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Дальнее зарубежье 13.11.2022 12:31

США не ждут прорыва в американо-китайских отношениях после встречи Байдена и Си Цзиньпина - СМИ

Предстоящая в понедельник "на полях" саммита G20 встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина не станет поворотным пунктом к улучшению отношений между странами, считает телеканал CNN.

"В понедельник два лидера должны встретиться друг с другом на Бали для откровенного обмена мнениями в кулуарах саммита "двадцатки". Но настроение в комнате вряд ли будет таким же благоухающим, как окружающая обстановка", - пишет телеканал.

Журналисты отмечают, что "ожидания от этой встречи невелики" в связи с тем, что США и Китай "расходятся друг с другом практически по всем важным вопросам": Тайвань, украинский конфликт, Северная Корея, передача технологий, форма мирового порядка.

Как пишет CNN, высокопоставленный чиновник Белого дома заявил ранее на этой неделе, что Байден хочет использовать переговоры, чтобы "заложить основу для отношений - другими словами, предотвратить их свободное перерастание в открытый конфликт". По словам собеседника телеканала, "главная цель встречи заключается не в достижении соглашений или результатов (...), а в том, чтобы лучше понять приоритеты друг друга и уменьшить заблуждения".

Как ожидается, Тайвань займет первое место в повестке дня встречи, говорится в сообщении. CNN напоминает, что Байден уже заявил, что не пойдет ни на какие "фундаментальные уступки" Си Цзиньпину, а его советник по нацбезопасности Джейк Салливан объявил, что Тайвань будет проинформирован о переговорах.

CNN добавляет, что Пекин неоднократно обвинял Вашингтон в "игре с огнем" и подрыве политики "одного Китая". "Гнев Пекина достиг точки кипения" в августе, когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй с громким визитом. Китай отреагировал, начав крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня.

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Тэги: США, КИТАЙ, ВСТРЕЧА


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