«MIDA» отбирает подрядчиков для строительства еще 14 жилых домов в Физули

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает компании для строительства 14 жилых домов на территории площадью 8,9 га в городе Физули.

Отбор подрядчиков проводится посредством открытого тендера и включает два лота: строительство многоквартирных жилых зданий № 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 (лот № 1); строительство многоквартирных жилых зданий № 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 (лот № 2).

Стоимость участия в каждом лоте составляет 1,2 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99412) 594-54-01, внутренний 239, контактное лицо - Вугар Алиев. E-mail: vugar.aliyev@mida.gov.az.

В тендере могут принять участие компании, за последние три года (2019-2021гг) сдавшие в эксплуатацию на основании Государственной приемной комиссии квартиры в многоквартирных жилых домах общей площадью не менее 15 тыс. кв. м и имеющие финансовый оборот по строительно-монтажным работам не менее 30 млн манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 26 декабря 2022 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 27 декабря в 15:00.

Стоимость предмета тендера оценивается более $3 млн.

Ранее «MIDA» объявляла четыре тендера на строительство в общей сложности 24 жилых домов на территории площадью 8,9 га в Физули. Подрядчики для строительства 18 жилых домов уже выбраны. Так, жилые дома №1-6 строит консорциум компаний «El-Seym Inshaat» и «SNT Inshaat Shirketi» («El-Seym İnşaat» и «SNT İnşaat Şirkəti»/стоимость подряда - 14 млн 436 тыс. 428,72 манатов), жилые дома № 7-12 - консорциум компаний «Merkuri-Inshaat» и «Araz Inshaatchi» («Merkuri-İnşaat» и «Araz İnşaatçı»/стоимость подряда - 13 млн 955,913 тыс. манатов), жилые дома № 13-18 - компания «T.T.S. Inshaat» («T.T.Ş İnşaat»/стоимость подряда - 11 млн 631 тыс. 733,47 манатов). Победитель четвертого тендера на строительство жилых домов № 19-24 еще не определен.

Р.Керимов