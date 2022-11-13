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Дальнее зарубежье 13.11.2022 14:35

США намерены конкурировать с Китаем, но не допускать перехода конкуренции в конфликт - Байден

США намерены активно конкурировать с Китаем, но сохранять открытыми линии связи и не допускать перехода конкуренции в конфликт, заявил президент США Джо Байден на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене.

"Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом линии связи открытыми и уделяя внимание тому, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт", - цитирует Байдена Белый дом в воскресенье.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Байден подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

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Тэги: США, КИТАЙ, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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