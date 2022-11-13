США намерены конкурировать с Китаем, но не допускать перехода конкуренции в конфликт - Байден

США намерены активно конкурировать с Китаем, но сохранять открытыми линии связи и не допускать перехода конкуренции в конфликт, заявил президент США Джо Байден на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене.
"Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом линии связи открытыми и уделяя внимание тому, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт", - цитирует Байдена Белый дом в воскресенье.
Кроме того, в заявлении отмечается, что Байден подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.
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