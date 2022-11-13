Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье официально поручил лидеру правых Биньямину Нетаньяху сформировать правительство, сообщает Jerusalem Post.

Нетаньяху прибыл в воскресенье в официальную резиденцию Герцога, там состоялась официальная церемония передачи мандата.

Теперь у Нетаньяху есть 28 дней на то, чтобы сформировать новое правительство в стране. Если ему не удастся выполнить задачу в срок, он может попросить дополнительные 14 дней. Если у него не получится уложиться в дополнительное время, то тогда президент может передать мандат другому кандидату.

Однако, с большой вероятностью у Нетаньяху получится добиться одобрения парламентариев - в Кнессете 120 мест, среди них у блока правых и религиозных партий 64 мандата. Для утверждения состава правительства Кнессетом необходимо одобрение 61 депутата. Дать мандат именно Нетаньяху, а не другому кандидату, президенту Герцогу рекомендовали как раз 64 депутата.

О том, что мандат получит Нетаньяху, стало известно ранее на этой неделе. Он находился в оппозиции порядка полутора лет, но по итогам состоявшихся 1 ноября выборов его партия "Ликуд" набрала большинство голосов, а вместе с другими правыми партиями ему удалось выиграть преимущество у левых, пришедших к власти по итогам предыдущих выборов.