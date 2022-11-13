Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.11 $/bbl +/- WTI 86.47 +0.64 Brent 93.67 +1.02

СНГ 13.11.2022 16:21

США и Украина построят малый модульный реактор

США и Украина планируют построить малый модульный реактор (ММР), сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"В рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27) специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР)", - написала она в фейсбуке.

По словам главы украинской дипмиссии, партнерами-участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК "Энергоатом", СНБО Украины и Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, а также частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Power, Samsung C&T и Starfire Energy.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, ЭНЕРГЕТИКА


Похожие новости


Салливан анонсировал новый пакет военной помощи США Украине Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине США предоставят Украине новую военную помощь на $400 млн, включая ракеты и системы ПВО США выделяют $25 млн на помощь Украине в зимний период Возможная победа республиканцев на выборах в Конгресс не повлияет на поддержку Киева – Салливан США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az