США и Украина построят малый модульный реактор

США и Украина планируют построить малый модульный реактор (ММР), сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"В рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27) специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР)", - написала она в фейсбуке.
По словам главы украинской дипмиссии, партнерами-участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК "Энергоатом", СНБО Украины и Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, а также частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Power, Samsung C&T и Starfire Energy.
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