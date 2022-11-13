США, Япония и Южная Корея предупредили Северную Корею об ответе в случае еще одного ядерного испытания

Президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль, а также премьер Японии Фумио Кисида в ходе трехсторонней встречи в Пномпене договорились усилить сдерживание КНДР, предупредили о решительном ответе в случае проведения Северной Кореей еще одного ядерного испытания, передают в воскресенье южнокорейские СМИ.
"Три страны будут работать вместе для укрепления сдерживания. Президент Байден подтвердил, что приверженность США защите Японии и Южной Кореи является нерушимой, и она подкреплена всем спектром возможностей, включая ядерную", - говорится в заявлении, которое приводят южнокорейские СМИ.
Кроме того, "лидеры решительно осуждают беспрецедентное количество пусков баллистических ракет КНДР в этом году, включая многочисленные пуски межконтинентальных баллистических ракет".
Они призвали КНДР соблюдать обязательства по денуклеаризации и пообещали, что "еще одно ядерное испытание Северной Кореи" будет встречено решительным ответом со стороны международного сообщества.
В последние недели КНДР активизировала проведение испытаний баллистических ракет. Также Северная Корея стала регулярно проводить артиллерийские стрельбы.
«MIDA» отбирает подрядчиков для строительства еще 14 жилых домов в Физули
Алиев обсудил с Макроном нормализацию отношений между Баку и Ереваном
В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций
Новак провел совещание по поддержке нефтяной отрасли РФ
Турция намерена создать международный газовый хаб, определяющий цены на этот ресурс - Эрдоган
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 36,5%
В России за сутки COVID-19 заболели 5,3 тыс. человек
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
3% скидка для предпринимателей от AccessBank!
При поддержке Kapital Bank состоится Ежегодный саммит инноваций
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают