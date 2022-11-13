Не менее 10 человек пострадали при взрыве в Стамбуле

Взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье, несколько человек пострадали, передают в воскресенье турецкие СМИ.

Сообщается, что взрыв прогремел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. Пользователи социальных сетей публикуют кадры, на которых видно, как люди в панике бегут по популярной пешеходной улице Истикляль, где расположено большое количество кафе и магазинов.

Некоторые СМИ сообщают, что речь может идти как минимум о 10 пострадавших, на месте работают экстренные службы, прибыли кареты скорой помощи. Полиция оцепила соседние улицы, людей туда не пускают.

О причинах взрыва пока не сообщается.