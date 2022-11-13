Салливан анонсировал новый пакет военной помощи США Украине

США продолжают помогать Украине и в ближайшие недели объявят об очередном пакете военной помощи, заявил в воскресенье журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы по-прежнему стабильны в предоставлении помощи в области безопасности. Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой (пакет помощи) в ближайшие несколько недель, примерно спустя аналогичный промежуток времени и того же объема, которого мы придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев", - сказал Салливан журналистам на борту рейса, направляющегося из Вьетнама на саммит G20 на Бали.
"Мы также консультируемся с конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год", - добавил советник Байдена.
Салливан сопровождает президента Джо Байдена в ходе визитов в Камбоджу и в Индонезию, где он принял участие в саммитах США-АСЕАН и стран Восточной Азии, и где он примет участие в саммите G20 на Бали.
Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.
Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.
В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $19,3 млрд.
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