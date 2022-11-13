Четыре человека погибли при взрыве в Стамбуле

Четыре человека погибли и 38 пострадали в результате прогремевшего в воскресенье в Стамбуле взрыва, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.

"По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль 4 человека погибли и 38 получили ранения", - написал он в твиттере.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города.

Пользователи социальных сетей публикуют кадры, на которых видно, как люди в панике бегут по популярной пешеходной улице Истикляль, где расположено большое количество кафе и магазинов.

О причинах взрыва пока не сообщается.