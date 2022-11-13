Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Стамбуле

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Стамбуле.

«Глубоко опечалены известием о взрыве на проспекте Истиглал в Стамбуле. Выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате этого террора, нашей братской Турции, желаем исцеления пострадавшим. Азербайджан всегда рядом с братской Турцией!» - написал он в твиттере.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города.

По последним данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли шесть человек, 53 - пострадали.

Р.Керимов