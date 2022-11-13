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Внешняя политика 13.11.2022 19:35

Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Стамбуле

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Стамбуле.

«Глубоко опечалены известием о взрыве на проспекте Истиглал в Стамбуле. Выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате этого террора, нашей братской Турции, желаем исцеления пострадавшим. Азербайджан всегда рядом с братской Турцией!» - написал он в твиттере.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города.

По последним данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли шесть человек, 53 - пострадали.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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