Число жертв взрыва в Стамбуле возросло до шести

Число жертв взрыва, прогремевшего в воскресенье в Стамбуле, возросло до шести, пострадавших - до 53, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.

"Число погибших в результате взрыва на улице Истикляль выросло до шести, пострадавших - до 53", - написал он в твиттере.

Ранее он сообщал о четырех погибших и 38 пострадавших.

Взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города.