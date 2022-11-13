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Регион 13.11.2022 19:50

Число жертв взрыва в Стамбуле возросло до шести

Число жертв взрыва, прогремевшего в воскресенье в Стамбуле, возросло до шести, пострадавших - до 53, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.

"Число погибших в результате взрыва на улице Истикляль выросло до шести, пострадавших - до 53", - написал он в твиттере.

Ранее он сообщал о четырех погибших и 38 пострадавших.

Взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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