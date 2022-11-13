Число жертв взрыва в Стамбуле возросло до шести

Число жертв взрыва, прогремевшего в воскресенье в Стамбуле, возросло до шести, пострадавших - до 53, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
"Число погибших в результате взрыва на улице Истикляль выросло до шести, пострадавших - до 53", - написал он в твиттере.
Ранее он сообщал о четырех погибших и 38 пострадавших.
Взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города.
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