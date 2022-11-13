Байрамов и Чавушоглу провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в воскресенье телефонный разговор, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
«13 ноября 2022 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Байрамов выразил глубокое сожаление по поводу взрыва в Стамбуле, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заявил, что Азербайджан всегда поддерживает Турцию, разделяет все ее радости и горести.
Чавушоглу поблагодарил за соболезнования, высоко оценив поддержку Азербайджана Турции, говорится в сообщении.
Взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города.
По последним данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли шесть человек, 53 - пострадали.
Р.Керимов
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