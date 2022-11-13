На правом берегу Днепра освобождено 179 населенных пунктов, идет разминирование - ОК «Юг»

Украинские подразделения деоккупировали с начала недели на правом берегу Днепра 179 населенных пунктов на более чем на 4,5 тысячах квадратных километров, сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook в воскресенье.

"В освобожденных населенных пунктах на территориях Николаевской и Херсонской областей подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование", - говорится в сообщении.