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СНГ 13.11.2022 20:53

На правом берегу Днепра освобождено 179 населенных пунктов, идет разминирование - ОК «Юг»

Украинские подразделения деоккупировали с начала недели на правом берегу Днепра 179 населенных пунктов на более чем на 4,5 тысячах квадратных километров, сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook в воскресенье.

"В освобожденных населенных пунктах на территориях Николаевской и Херсонской областей подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование", - говорится в сообщении.

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Тэги: УКРАИНА, ДНЕПР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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