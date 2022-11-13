Вашингтон посоветовал Киеву подумать о реалистичной позиции на случай переговоров с Москвой - СМИ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время контактов с Киевом посоветовал подумать о реалистичной позиции на случай переговоров с Россией, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на диписточники.
"Два дипломата из Европы, получившие информацию об этих контактах, сказали, что Салливан посоветовал команде Зеленского начать думать о реалистичных требованиях и приоритетах для переговоров", - говорится в статье. В частности, речь, по мнению Салливана, идёт о "пересмотре заявленной Киевом цели о контроле над Крымом".
"Вашингтон сообщил Украине, что ей как минимум нужно выглядеть готовой к мирному урегулированию", - пишет газета.
Издание отмечает, что среди причин, по которым США считают нужным, чтобы Украина рассматривала такие варианты - постепенное истощение запасов вооружения в арсеналах западных стран, оказывающих помощь Киеву.
"Мы видим реальные практические проблемы в том, что касается достижения военных успехов. Мы видим нехватку боеприпасов", - сказал газете на условиях анонимности высокопоставленный чиновник из одной из западных стран.
В статье подчёркивается, что сам президент США Джо Байден недавно предположил, что в скором времени может наступить подходящее для переговоров Киева с Москвой время.
"Приближение зимы, опасения инфляции, вызванной растущими ценами на продовольствие и энергоресурсы, уже поставленное Украине вооружение на миллиарды долларов (...) привели к тому, что в Вашингтоне стали говорить о возможном поворотном моменте в конфликте", - отмечает газета.
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