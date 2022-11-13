Число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло до 81

До 81 человека увеличилось количество пострадавших во время взрыва в центре Стамбула, шесть человек погибли, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октая.

Ранее поступали данные о 53 получивших ранения и шести погибших.

Октай также указал, что произошедший взрыв расценивается на данный момент как теракт, его, вероятно, осуществила женщина.

"Мы считаем, что это террористический акт", - сказал вице-президент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение и заявил, что "власти установят личности тех, кто совершил это чудовищное нападение".

Взрыв прогремел в центре Стамбула, на оживлённой улице Истикляль, в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города.