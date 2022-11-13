Число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло до 81

До 81 человека увеличилось количество пострадавших во время взрыва в центре Стамбула, шесть человек погибли, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октая.
Ранее поступали данные о 53 получивших ранения и шести погибших.
Октай также указал, что произошедший взрыв расценивается на данный момент как теракт, его, вероятно, осуществила женщина.
"Мы считаем, что это террористический акт", - сказал вице-президент.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение и заявил, что "власти установят личности тех, кто совершил это чудовищное нападение".
Взрыв прогремел в центре Стамбула, на оживлённой улице Истикляль, в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города.
Байрамов и Чавушоглу провели телефонный разговор
Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при взрыве в Стамбуле
Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Стамбуле
Новак провел совещание по поддержке нефтяной отрасли РФ
Турция намерена создать международный газовый хаб, определяющий цены на этот ресурс - Эрдоган
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 36,5%
В России за сутки COVID-19 заболели 5,3 тыс. человек
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
3% скидка для предпринимателей от AccessBank!
При поддержке Kapital Bank состоится Ежегодный саммит инноваций
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают