Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.11 $/bbl +/- WTI 88.96 +2.49 Brent 95.99 +2.32

СНГ 13.11.2022 22:30

В Кишиневе задержаны свыше 60 манифестантов, требовавших отставки правительства

Во время акции протеста в Кишиневе в воскресенье полиция задержала более 60 человек, сообщили "Интерфаксу" в Генеральном инспекторате полиции Молдовы.

Согласно сообщению, в течение дня было задержано 55 человек, а ближе к завершению акции протеста, которая продолжалась в течение четырех часов - еще шесть человек.

"Задержанные вели себя подозрительно или агрессивно, многие имели при себе запрещенные предметы - ножи, петарды, дымовые шашки. Среди задержанных почти половина - несовершеннолетние. Все они отпущены после составления протоколов о правонарушениях", - сообщили в Генинспекторате полиции.

В воскресенье партия "Шор" организовала очередную акцию протеса с требованием отставки президента и правительства, а также проведения досрочных парламентских выборов. Около тысячи человек, приехавших из разных районов страны, прошли по центральному проспекту имени Штефана чел Маре, скандируя "Долой правительство и Майю Санду", "Долой диктатуру", "Досрочные выборы". Протестующие провели митинг протеста у здания Конституционного суда. Они осудили намерение КС удовлетворить запрос правительства о запрете партии "Шор".

У места проведения митинга были установлены картонные макеты в живой рост членов руководства страны - президента Майи Санду, спикера Игоря Гросу, министра юстиции Сергея Литвиненко, министра инфраструктуры Андрея Спыну, министра сельского хозяйства Владимира Боли, главы КС Доминики Маноле и главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. На макетах висела табличка "Враг молдавского народа". Участники митинга бросали цветы к макетам - так, как это делают во время похорон.

Полиция преградила путь протестующим, которые хотели прорваться на площадь Великого Национального собрания в центре Кишинева. На площади проходит ярмарка продукции сельского хозяйства.

Протесты партии "Шор" проходят в каждое воскресенье. С 18 сентября прошло 9 манифестаций. В связи с тем, что похолодало, в воскресной акции приняло участие меньше людей, чем в прошлой воскресенье. Полиция сообщила о не более 1500 манифестантов, в то время как организаторы утверждают, что в акции протеста приняло участие около 60 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, ПРОТЕСТ


Похожие новости


Послу Молдовы в Москве заявлен протест в связи с акцией у посольства России в Кишиневе - МИД РФ Додон призывает Санду отказаться от намеченной на воскресенье акции протеста в Молдове

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az