В Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула - СМИ

В Турции задержан подозреваемый в теракте на улице Истикляль в центре Стамбула, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

"Человек, оставивший бомбу, вызвавшую взрыв в воскресенье на проспекте Истикляль в Стамбуле арестован полицией, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере агентства.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил агентству, что произошедшее считается террористическим актом.

"Мы считаем это террористическим актом. (...) Злоумышленник, мы считаем, что это женщина, взорвал бомбу", - добавил Октай.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в твиттере в воскресенье вечером, что 42 человека из 81 пострадавшего в результате взрыва остаются госпитализированными.

"Пятеро все еще находятся в отделении интенсивной терапии, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил он, добавив, что им оказывается вся необходимая помощь.

Взрыв прогремел в центре Стамбула, на оживлённой улице Истикляль, в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. Кроме того, на этой улице расположено российское консульство. Согласно данным турецких СМИ, в результате инцидента погибли шесть человек, пострадал 81 человек.