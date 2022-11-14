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Регион 14.11.2022 06:40

В Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула - СМИ

В Турции задержан подозреваемый в теракте на улице Истикляль в центре Стамбула, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

"Человек, оставивший бомбу, вызвавшую взрыв в воскресенье на проспекте Истикляль в Стамбуле арестован полицией, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере агентства.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил агентству, что произошедшее считается террористическим актом.

"Мы считаем это террористическим актом. (...) Злоумышленник, мы считаем, что это женщина, взорвал бомбу", - добавил Октай.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в твиттере в воскресенье вечером, что 42 человека из 81 пострадавшего в результате взрыва остаются госпитализированными.

"Пятеро все еще находятся в отделении интенсивной терапии, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил он, добавив, что им оказывается вся необходимая помощь.

Взрыв прогремел в центре Стамбула, на оживлённой улице Истикляль, в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. Кроме того, на этой улице расположено российское консульство. Согласно данным турецких СМИ, в результате инцидента погибли шесть человек, пострадал 81 человек.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЗРЫВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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