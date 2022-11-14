Население Азербайджана в январе-октябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,9%

Население Азербайджана приобрело в январе-октябре 2022 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 40 млрд 402,8 млн манат, что на 2,9% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 22 млрд 698,4 млн манатов (рост по сравнению с январем-октябрем 2021 года на 2,2%), непродовольственных товаров - 17 млрд 704,4 млн манатов (рост на 3,6%).

По данным комитета, 51,6% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,6% - напитки и табачные изделия, 14% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,7% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 5% - электроприборы и мебель, 2,2% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 1% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 15,9% - прочую непродовольственную продукцию.

По сравнению с январем-октябрем 2021 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,4% для предприятий, на рынках и ярмарках - на 4%, для частных предпринимателей - на 2,1%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-октябре 2022 года составили 225,6 манат, на покупку непродовольственных товаров - 175,9 манат.

По итогам 2021 года население увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,2%.

Б.Рустамбеков