В РФ за сутки COVID-19 заболели 4,6 тыс. человек, умер 61 пациент - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 4,6 тыс. случаев, скончался 61 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"В РФ выявлено 4 578 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 494 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,3%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 20 субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 тыс. 364 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 786. При этом, число заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.
За минувшие сутки скончался 61 человек, накануне сообщалось о 60 умерших.
"Выздоровели за сутки 4 460 человек, или на 12,1% меньше в сравнении с 13 ноября", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 504 тыс. 530 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 тыс. 85 умерших и 20 млн 905 тыс. 977 выздоровевших.
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