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Дальнее зарубежье 14.11.2022 12:38

Лондон и Париж подписали соглашение по мерам сдерживания нелегальной миграции

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман и ее французский коллега Жеральд Дарманен в понедельник заключили соглашение, которым предусматривается расширение сотрудничества по борьбе с нелегальной миграцией через пролив Ла-Манш, сообщает The Guardian.

Новое соглашение подразумевает усиление патрулирования в Ла-Манше на 40%, при этом, впервые в патрулировании будут задействованы британские специалисты.

Также планируется выделение дополнительных средств на портовую инфраструктуру во Франции, использование беспилотников для выявления лодок с мигрантами и на расширение межевропейского сотрудничества в сфере противодействия нелегальной миграции.

С начала этого года в Великобританию из Франции перебрались около 40 тыс. нелегалов, которые пересекли пролив Ла-Манш на спасательных плотах и небольших лодках. В 2021 году границу между Францией и Великобританией на плавсредствах пересекли более 23 тыс. человек, что значительно больше, чем в 2020 году - 8404 человека, и намного больше, чем в предпандемийные годы.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, МИГРАНТЫ


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