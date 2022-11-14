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Оборона 14.11.2022 12:52

Министр обороны Азербайджана находится в Грузии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Грузии, сообщает сайт азербайджанского военного ведомства.

"14 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершил официальный визит в Грузию по приглашению министра обороны Джуаншера Бурчуладзе", - говорится в сообщении военного ведомства.

В рамках визита министра планируется проведение встреч с военно-политическим руководством Грузии.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ГРУЗИЯ, ВИЗИТ


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