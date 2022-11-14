Министр обороны Азербайджана находится в Грузии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Грузии, сообщает сайт азербайджанского военного ведомства. "14 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершил официальный визит в Грузию по приглашению министра обороны Джуаншера Бурчуладзе", - говорится в сообщении военного ведомства. В рамках визита министра планируется проведение встреч с военно-политическим руководством Грузии. Х.Насирзаде

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