Макрон призвал приложить усилия для организации переговоров по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник призвал использовать дипломатические средства, чтобы организовать переговоры между сторонами украинского конфликта.

"Мы должны продолжить усилия по поддержке Украины, поставляя ей артиллерию и оборонительные системы. (...) В то же время мы должны приложить дипломатические усилия, чтобы вернуть стороны за стол переговоров", - сказал Макрон в эфире радио France Inter.

Однако он уточнил, что переговоры нужно проводить на условиях, "приемлемых для президента Украины Владимира Зеленского".

Также французский лидер заявил о необходимости для международного сообщества удвоить усилия, чтобы помочь жителям Украины "пережить зиму".

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг, прибывший на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник, также выступил за возможность мирных переговоров по Украине.

"Я думаю, мы всегда должны оставлять открытой дверь для таких переговоров, потому что однажды восстановить мир можно будет только за столом переговоров. Я считаю, что пока возможность для этого еще не наступила", - сказал он, отвечая на вопрос.